C’è ancora la Toscana nel futuro di Montiel, ma addirittura in Serie C

Cristobal Montiel Rodriguez resta a giocare in Toscana. Il giovane attaccante spagnolo della Fiorentina è vicinissimo a trasferirsi al Siena, dove andrà a giocare in prestito.

Il ragazzo aveva l’intenzione di rimanere a giocare in Italia e in questo senso è stato accontentato, anche se ha fatto un salto indietro di due categorie, perché la squadra bianconera milita in Serie C.

Il giocatore aveva già capito fin da inizio estate che, nonostante il passaggio da Iachini a Italiano, non ci sarebbe stato spazio per lui in viola e il suo procuratore aveva cominciato a trovargli una sistemazione, avendo avuto in un primo momento contatti in Spagna e Belgio. Ma la richiesta dello stesso Montiel era quella di rimanere nel nostro paese.

Oggi o mai più: l’ufficializzazione del suo passaggio al Siena è attesa nel corso di questa giornata conclusiva di mercato.