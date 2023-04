C’è ancora spazio per Jovic in questa Fiorentina? Se lo chiede anche il serbo, ormai scavalcato nettamente da Cabral nelle gerarchie per l’attacco gigliato. L’ex Real Madrid in viola non è mai realmente sbocciato: tra gocce di classe e sprazzi di gol qui è là, e una continuità che non è mai arrivata. Il suo atteggiamento in campo può essere scambiato per menefreghisimo o scarsissima condizione. Invece Jovic ci tiene alla Fiorentina, lo si vede quando esulta coi compagni o abbraccia il suo rivale di ruolo Cabral dopo un gol.

In campionato per lui ci sarà spazio, perché Italiano ha bisogno di far ruotare i suoi giocatori in vista dei tanti impegni. In questo finale di campionato, scrive la Gazzetta dello Sport, deve convincere il club a puntare ancora su di lui. Società che per quanto riguarda l’attacco si sta già muovendo per un centravanti di peso. Il nome buono è Mbala Nzola, che piace molto a Italiano.