C’è apprensione in casa Inter sulla situazione infortuni in vista della Fiorentina: il punto

Non sono giorni troppo tranquilli in casa Inter per quanto riguarda la situazione infortuni. L’ultimo a preoccupare è Barella, uscito malconcio dalla gara dell’Italia contro l’Inghilterra e che, però, dovrebbe recuperare per il match del 1° aprile contro la Fiorentina.

A preoccupare maggiormente sono i problemi alla schiena di Dzeko e un infortunio alla zona lombare per Skriniar, che potrebbe aver finito la stagione (vista anche la firma sul contratto con il PSG). Rimangono da monitorare in vista della gara contro i viola anche le condizioni di Bastoni e Dimarco.