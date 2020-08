C’è due… senza tre: la Primavera inizia il suo percorso per regalare il primo trofeo a Commisso

Quando arrivò a giugno dell’anno scorso, la Fiorentina Primavera aveva appena conquistato la Coppa Italia. Sotto la sua presidenza invece, Rocco Commisso ha visto due sconfitte ad un passo dal trofeo: prima la sconfitta in Supercoppa femminile, con la vittoria della Juventus per 2-0, e il giorno dopo la sconfitta anche in Supercoppa Primavera contro l’Atalanta, stavolta per 2-1. Nel corso della stagione 2019/20 però i ragazzi di Bigica sono tornati in finale, pur non potendosela giocare ad aprile a causa del Covid. Il match si giocherà comunque il prossimo 26 agosto e sarà una nuova occasione, dopo due sconfitte, per regalare il primo trofeo alla proprietà americana. Oggi è scattato il mini-ritiro della truppa di Aquilani, subentrato in panchina: due settimane e sarà l’ora della sfida al Verona.

