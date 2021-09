C’è fiducia per Nico Gonzalez, ma c’è un altro assente oltre a Castrovilli

Arrivano notizie sulla formazione della Fiorentina che scenderà in campo domani sera contro l’Inter. Come vi abbiamo già raccontato, non ci sarà Gaetano Castrovilli: il centrocampista viola salterà sicuramente la sfida alla squadra di Inzaghi e anche quella contro l’Udinese di domenica. Out anche Lorenzo Venuti, che non ha recuperato dal problema al polpaccio accusato contro l’Atalanta.

Per quanto riguardo Nico Gonzalez, c’è fiducia per vederlo in campo contro i nerazzurri. La scelta di togliere contro il Genoa è stata assolutamente cautelativa e l’argentino sarebbe potuto rimanere in campo. Fondamentale, in tal senso, l’allenamento di rifinitura in programma nel pomeriggio. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.