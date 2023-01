C’è già stato un contatto tra l’agente di Terzic e il Bologna. La volontà del serbo è chiara

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato negli scorsi giorni un contatto tra l’agente di Aleksa Terzic e Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna. Il terzino sinistro della Fiorentina chiede di avere più spazio in campo e vede nell’opportunità rossoblù un modo per mettersi in mostra.

Il suo contratto con la società viola scadrà nel 2024, ma la volontà sarebbe quella di non rinnovare. Nei prossimi giorni sono attese novità, con la Fiorentina che, in caso di cessione, dovrebbe trovare un’alternativa sul mercato.