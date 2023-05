C’è il decreto che toglie i fondi per il rifacimento del Franchi, ma Palazzo Vecchio non blocca la gara. Lo spiraglio di Euro 2032

Adesso c’è il decreto che toglie una parte dei fondi per il rifacimento dello stadio Artemio Franchi. La notizia la si trova stamani su Il Tirreno. Ma nonostante ciò, il Comune tira dritto sul progetto.

La bocciatura europea sottrae a Firenze 55 dei 198 milioni necessari a completare il restyling dell’impianto che ospita la Fiorentina, ma Palazzo Vecchio non bloccherà il bando di gara varato a dicembre e entrato nella fase operativa proprio pochi giorni fa, il 28 aprile, con la comunicazione alle imprese del progetto definitivo su cui basare le offerte.

Intanto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, guarda avanti e dice che l’Italia potrebbe ottenere i finanziamenti per adeguare gli impianti sportivi se la Uefa accordasse al nostro Paese l’organizzazione degli Europei del 2032. In quel pacchetto potrebbero starci anche i soldi mancanti per il restyling completo del Franchi.