C’è il sì di Napoli e Fiorentina per lo scambio Sirigu-Gollini, trattativa in stato avanzato: i dettagli

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, Fiorentina e Napoli sarebbero vicine a chiudere la trattativa per lo scambio tra Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini. Nelle ultime ore sarebbe arrivato il via libera di entrambe le società, che ora stanno portando avanti una trattativa in stato avanzato.

Lo scambio si baserà sulla formula del prestito secco, con il quale entrambi i portieri approderanno nelle loro nuove società. Adesso sembrano mancare solo gli ultimi dettagli.