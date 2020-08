C’è la fila per Sottil. Ma un club è più avanti di tutti

Sessione di mercato che fai e fila che trovi per Riccardo Sottil. Il ragazzo aveva molte richieste la scorsa estate, le ha confermate a gennaio e se ne ritrova ancora tante questa estate. Solo che stavolta la Fiorentina ha deciso che cederlo (in prestito) si può.

In prima fila c’è il Cagliari che è più avanti di tutti. Il Verona ha manifestato il suo interesse, mentre in B Empoli e Pescara lo accoglierebbero a braccia aperte. Ma davanti al richiamo della Serie A è difficile per loro convincere lo stesso Sottil a scendere.