C’è Lopez in pole, dietro (e non di poco) tutti gli altri. La valutazione del Sassuolo non convince i viola

Sofyan Amrabat viene ritenuto un elemento in partenza da tutti, a cominciare dalla dirigenza della Fiorentina. E’ per questo motivo che la ricerca del sostituto è già cominciata.

In questo senso, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, c’è Maxime Lopez in pole, dietro (e non di poco) tutti gli altri. Si potrebbe riassumere così il lungo elenco di giocatori da monitorare che l’area tecnica viola ha stilato in previsione di un mercato che è destinato a cambiare volto a buona parte dell’attuale rosa.

Però a precisa richiesta su quale possa essere la valutazione del francese, la risposta del Sassuolo è stata: 15 milioni di euro. Una cifra che, per un elemento di quasi 26 anni in scadenza di contratto nel 2025, non viene ritenuta congrua dalla Fiorentina, che nel frattempo sta monitorando anche altri profili.