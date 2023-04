C’è solo il Genoa tra la Fiorentina e la quinta finale consecutiva in Coppa Italia: l’altra finalista intanto c’è già

A caccia di una clamorosa quinta finale consecutiva in Coppa Italia, la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani attende il Genoa nella giornata di domani alle 17, in gara secca, per dare l’assalto a un altro trofeo. Con l’ex centrocampista giallorosso alla guida, la squadra viola ha alzato le ultime quattro edizioni, aggiungendoci anche due Supercoppe. Intanto dall’altro lato del tabellino si conosce già la prima finalista: è la Roma dell’ex viola Guidi. I capitolini hanno battuto per 1-0 l‘Inter grazie a un gol all’80’ di Keramitsis, nella sfida disputata nel pomeriggio. L’eventuale finale è in programma per il 25 aprile.