“C’è solo un aspetto che non contribuisce a questa impressionante evoluzione della Fiorentina ed è lo stadio. Il club rischia di bloccarsi di fronte a un’assurdità”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, fotografa il momento della Fiorentina a 36o gradi, scrivendo un commento sul proprio giornale.

“Campionato, Coppa Italia, Conference League, settore giovanile, centro sportivo – si legge – c’è quasi da aver paura a raccontare il momento della Fiorentina. Paura che sia un inganno, che ci sia un trucco, che tutto questo alla fine sparisca, visto da quanti anni Firenze non trascorreva una stagione del genere”.

E poi: “Bisogna essere sinceri: tutto questo è sorprendente, pochi se lo aspettavano, anche se la crescita non è stata improvvisa ma programmata, partendo dal 7° posto, con ritorno in Europa, del campionato scorso. C’è solo un aspetto che non contribuisce a questa impressionante evoluzione della Fiorentina ed è lo stadio. Un club che sta allargando i suoi obiettivi non può non sapere cosa ne sarà della sua casa all’inizio del campionato 2023-24…rischia di bloccarsi di fronte a un’assurdità come quella prospettata, giocare due anni in trasferta e, a oggi, senza sapere nemmeno dove“.

E infine: “Su un punto è impossibile non dare ragione a Commisso: quando le istituzioni hanno deciso che non si poteva demolire le curve del Franchi (una follia) come richiesto dal suo progetto, a quel punto doveva iniziare la battaglia di Firenze, della politica, delle istituzioni, dell’opinione pubblica. Invece, silenzio”.