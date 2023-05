C’è stato un momento in cui Vlahovic stava trascinando la Juve in finale e la Fiorentina era a casa. Poi il ribaltone, in finale ci va anche la Roma

Serata di coppe in chiaroscuro per le italiane: scenario dolcissimo per la Fiorentina, come sappiamo, ma anche per la Roma che grazie al celeberrimo pullman di Mourinho ha difeso lo 0-0 fino al 99′, sfruttando l’1-0 dell’Olimpico all’andata.

A sfidare i giallorossi sarà il solito Siviglia, che ha vinto per 2-1 ribaltando la Juve ai supplementari: eppure in vantaggio ci erano andati i bianconeri, con Vlahovic al 65′. In quel momento la Fiorentina era eliminata, il serbo e i suoi in finale… poi il ribaltamento firmato da Suso e da Lamela, mentre Barak spediva a Praga la squadra viola.