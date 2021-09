C’è traffico nel centrocampo della Fiorentina: Italiano dovrà gestire ben otto giocatori

Con l’arrivo di Lucas Torreira, la Fiorentina ha finalmente un centrocampo di livello sia qualitativamente che quantitativamente. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, fin dal primo giorno mister Italiano ha chiesto alla società le “coppie”: tradotto, due giocatori per ruolo. In mediana, però, c’è veramente abbondanza e la Viola rischia di avere addirittura dei “triploni”. Due i registi di ruolo, Torreira e Pulgar. Le due mezzali titolari, almeno sulla carta, sono Bonaventura a destra e Castrovilli a sinistra: come alternative Benassi e il giovane Maleh.

La rosa della Fiorentina, però, non si ferma qua: oltre ai sei elementi citati pocanzi, ci sono anche Duncan, subentrato nel secondo tempo contro il Torino, e Amrabat. Il marocchino è il giocatore più lontano dalle idee calcistiche di Italiano, ma è anche l’unico voluto da Commisso. Nonostante le molte offerte, alla fine è rimasto a Firenze: la sua gestione, come dimostra il breve ciclo di Prandelli, sarà tutt’altro che facile.