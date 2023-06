C’è un assente importante (oltre a Castrovilli) in panchina: out Sottil per Fiorentina-West Ham

PRAGA – Non risulta presente nella distinta ufficiale della partita Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina che non andrà a sedersi con i compagni sulla panchina viola. Dopo le novità arrivate ad inizio stagione 2020/21, infatti, le rose possono essere composte da un massimo di 23 elementi e la Fiorentina, tra i giocatori a disposizione, ne contava 25 (contando gli infortunati Castrovilli e Sirigu). Out dunque anche il giovane portiere Vannucchi.

Scelta tecnica dunque forzata per Italiano, che lascia dentro Cerofolini, Bianco, Saponara, Cabral, Ikoné, Terzic, Venuti, Quarta, Duncan, Barak, Brekalo e Igor.