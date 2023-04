“C’è una partita della svolta nella storia di questa Fiorentina. Le difficoltà di Italiano sono state all’inizio perchè…”

L’ex calciatore della Fiorentina Daniele Carnasciali, a Radio Bruno, ha parlato così del momento viola: “Verona è stata la partita della svolta, perché se avessimo perso quella partita lì poi c’era il Milan e le cose potevano farsi complicate. Da quel momento i viola hanno ritrovato serenità e iniziato a centrare risultati importanti. Questo quarto in Conference è da portare avanti, così come la Coppa Italia”.

Poi ha continuato: “Le difficoltà di Italiano sono state all’inizio, quando non riusciva a trovare la forma giusta. Anche il Mondiale non ha aiutato in questo senso”.