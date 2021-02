Ceccarini: “A prescindere da Pradè e Prandelli, la Fiorentina verrà rinforzata. A giugno assalto a Torreira, l’intenzione è di acquistarlo a titolo definitivo”

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, tramite un editoriale su TMW ha rilanciato un’indiscrezione di calciomercato per il futuro viola: “La Fiorentina è pronta a programmare il suo futuro. Il presidente Commisso presto dovrà prendere una decisione. Pradè e Prandelli infatti sono in scadenza di contratto e quindi serve una scelta anche per stabilire le linee guida del prossimo mercato. A prescindere da questo la squadra verrà sicuramente rafforzata soprattutto a centrocampo dove manca un vero e proprio regista. Già a gennaio i viola avevano bussato alla porta dell’Arsenal per prendere Torreira ma l’Atletico Madrid ha sempre detto no. A giugno però la Fiorentina tornerà all’assalto con l’idea di acquistarlo a titolo definitivo proprio dal club inglese”.

