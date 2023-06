Ceccarini: “Al momento più Premier League che Spagna per Amrabat. Bianco può andare al Verona se la Fiorentina affonderà per Hien”

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini a Radio Toscana ha fatto il quadro delle situazioni più calde di casa Fiorentina in vista dell’imminente inizio del calciomercato. Ecco le sue parole: “Molte suggestioni finora, con tante problematiche. In primis Vicario, che costa 25 milioni di euro ed è la prima scelta dell’Inter, alternative all’estero. Lo scorso anno sarebbe costato meno dopo il riscatto dell’Empoli. Zaniolo è bravo ma tendenzialmente ha valutazioni di ingaggio e da parte del Galatasaray che sono fuori portata. Il Gala non lo vuole dare in prestito con diritto di riscatto”.

“Berardi è a caccia di nuove avventure ma vorrebbe fare la Champions League e costa 20 milioni. Se lo si vuole serve determinazione e non so se la Fiorentina ora voglia andare sul calciatore. Bianco piace al Verona e può entrare nell’operazione Hien se la Fiorentina volesse affondare per il difensore. Hjulmand costa come Maxime Lopez, sono due profili diversi e c’è da lavorare. Gonzalez vuole restare in viola”.

E ancora: “Oggi più Premier League su Amrabat, più Liverpool e Newcastle che la Spagna con l’Atletico Madrid, che non si è mosso minimamente. Piace a Simeone, questo sicuramente, così come il Barcellona è interessato ma ha difficoltà economiche. Mancano le offerte che si aspetta la Fiorentina“.