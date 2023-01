Ceccarini: “Alla Fiorentina manca un esterno che segni, serve sforzo per rincorrere l’Europa. Cabral non è un cattivo giocatore ma deve salire di rendimento”

Il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini a Radio Toscana commenta le vicende della Fiorentina con uno sguardo anche al mercato. Ecco le sue parole: “Cabral ha segnato ma non basta quanto fatto finora, il rendimento deve salire. Tuttavia ho rivisto il Cabral che mi aspettavo, quel giocatore che con la palla buona può far gol. Ho sempre pensato che non fosse un cattivo giocatore. Italiano ha puntato su di lui anche perché aveva lavorato stabilmente a Firenze durante il Mondiale. Credo però sia evidente che anche la partita col Monza abbia evidenziato come la Fiorentina abbia bisogno di un giocatore offensivo. Si fa una fatica enorme sugli esterni, i nostri hanno altre caratteristiche. Manca l’esterno che segna, mi aspetto uno sforzo di mercato su questo da parte della Fiorentina. C’è da sistemare la questione Zurkowski, lo Spezia ora è una possibilità più concreta, è scavalcato l’Empoli“.

Conclude Ceccarini: “Credo, perchè è ciò che ci hanno detto, che la Fiorentina abbia come obiettivo quello di fare un campionato per lottare per l’Europa, oggi siamo lontani. Se si vuole avere una chance, bisogna intervenire. Gonzalez entro gennaio, sottile si va a febbraio, poi non si può dar più niente. Se c’è la possibilità andrebbe fatto un tentativo, per evirare di rimproverarsi qualcosa”.