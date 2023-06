Ceccarini: “Amrabat ha scelto la Spagna ma nè Atletico nè Barça sono piste facili. Piacciono Orsolini e Ngonge, occhio ad un difensore del Nizza”

A Radio Toscana il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha effettuato un’ampia panoramica dei movimenti e delle prospettive attuali sul calciomercato della Fiorentina. Ecco cosa ha detto: “Amrabat vuole andare assolutamente in Spagna, tiepida ad oggi però la pista Atletico Madrid. Il Barcellona resta ma non ha grandi disponibilità economiche e deve prima cedere. Il giocatore però ha scelto la Liga, lascerà la Fiorentina. Tuttavia serviranno condizioni economiche soddisfacenti per il club viola. Jovic resterà e se partirà qualcuno in attacco sarà Cabral a lasciar spazio ad un’altra punta. Da seguire le piste Orsolini e Ngonge, per il primo il Bologna chiede tra i 12 ed i 13 milioni, anche se il suo contratto scadrà tra un anno”.

“Igor uscirà e potrebbe andare al Fulham. Terrei d’occhio il nome di Viti, da valutare per la Fiorentina, passato la scorsa estate dall’Empoli al Nizza. Zaniolo? Se la dirigenza viola ci ha pensato è positivo perché significa alzare l’asticella. Penso però che se tornerà in Italia andrà alla Juventus o al Milan. Si va verso il ‘no’ per quanto riguarda il rinnovo di Saponara, può uscire anche Kouame. In porta bisogna migliorare. Al momento Vicario costa più di 20 milioni ed è normale dopo 2 stagioni una migliore dell’altra e se esce Onana è la prima idea dell’Inter. Ci sono portieri interessanti da tenere d’occhio come Audero e Falcone“.

Infine: “La Fiorentina deve essere rinforzata a prescindere dalle sconfitte nelle finali di Coppa. Ci saranno rinforzi in tutti i settori del campo per la Fiorentina, come richiesto da Italiano che ha dato indicazioni precise. Il mister viola vorrebbe lavorare già con i nuovi innesti dal ritiro, però ormai il mercato ha tante rifiniture che arrivano negli ultimi 10-15 giorni di mercato”.