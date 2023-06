Ceccarini: “Appena la Fiorentina avrà certezza dell’uscita di Amrabat, proverà a prendere Maxime Lopez. Il Sassuolo lo valuta…”

Ci sarà un bel ricambio a centrocampo per la Fiorentina, che dovrebbe ripartire da una mediana più tecnica con l’uscita di Amrabat. Lo specialista Niccolò Ceccarini a Tmw fa il punto delle strategie viola, che dovrebbero orientarsi sul francese Maxime Lopez: “La Fiorentina appena avrà la certezza della partenza del centrocampista marocchino farà un tentativo. Il suo desiderio resta la Liga, al momento però Atletico Madrid e Barcellona non si sono ancora mosse: è fase di attesa. La richiesta per lui è di 30 milioni di euro, Lopez può essere una valida alternativa: il Sassuolo lo valuta 15 milioni. Una pista che presto potrebbe diventare molto calda”.