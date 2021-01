Ceccarini: “Azmoun dello Zenit sarebbe un bel colpo, ma serve un grande investimento e la strada è in salita. Per Pavoletti il Cagliari lascia la porta aperta”

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini su La Repubblica ha analizzato così il mercato viola: “Sul fronte dell’attaccante ci sono tante ipotesi. Azmoun dello Zenit San Pietroburgo sarebbe un bel colpo, ma serve un grande investimento e quindi la strada è tutta in salita. Piace molto anche Lasagna, che l’Udinese però non vorrebbe cedere in virtù anche dell’infortunio di Pussetto. Su di lui ci sono anche Benevento e Verona. C’è da tenere presente che nel caso di una partenza il club friulano punta ad incassare almeno 15 milioni di euro. Nella lista resta sempre Pavoletti, per il quale il Cagliari non ha chiuso la porta. Un’altra possibilità è El Shaarawy, che vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza in Cina con lo Shangai Shenhua. Qui però c’è da battere la concorrenza della Roma”.

0 0 vote Article Rating