Ceccarini: “Barak potrebbe essere della Fiorentina già lunedì prossimo”

Ulteriori aggiornamenti sulla trattativa in chiusura tra Hellas Verona e Fiorentina per il passaggio in viola di Antonin Barak. Su Twitter il giornalista Niccolò Ceccarini scrive: “Barak già lunedì potrebbe essere un nuovo giocatore viola”.

A conferma di come le parti siano vicinissime, avendo concordato un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a certe condizioni. Cifre? L’operazione prevede una parte di 2 milioni di euro per il prestito oneroso e 12 milioni per il riscatto. Barak-Fiorentina: ore più che mai decisive, con il calciatore ceco che dovrebbe essere salvo sorprese escluso dai convocati di Bologna-Verona in programma domani.