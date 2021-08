Ceccarini: “Berardi resterà al Sassuolo, non ci sono margini per concludere la trattativa. Su Collado…”

Su Radio Toscana, il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato della Fiorentina: “Per ciò che filtra dagli ambienti di mercato, Berardi resterà al Sassuolo. Non ci sono i margini per concludere questa operazione nelle ultime ore di mercato. Collado? C’è stata una mezza idea, ma è tramontata subito. Credo che il mercato in entrata della Fiorentina sia quasi chiuso. Europa League? Con questo organico forse, è un po’ troppo. Con Berardi sarebbe stata sicuramente un’altra cosa”.