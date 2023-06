Ceccarini: “Bonaventura, Milenkovic e Gonzalez sono i pilastri da cui la Fiorentina può ripartire. Ci sono tanti incerti in questa squadra, ma il fatto che Italiano sia rimasto è un segnale positivo”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Toscana per fare il punto in casa Fiorentina. Ecco le ultime indiscrezioni:

“Bonaventura al momento è il giocatore più sicuro di restare, mentre Milenkovic potrebbe essere legato al futuro di Kim, che ha una clausola che però vale solo per il mese di giugno. Gonzalez dai suoi atteggiamenti sembra che voglia restare, anche da come aveva giocato a Praga. La Fiorentina dunque può pensare di ripartire da questi tre pilastri”.

E ancora: “Amrabat e Igor invece sono due partenti quasi certi, così come Bianco che andrà in prestito. Poi ci sono tanti incerti in questa squadra, ma se Italiano è rimasto significa che ha avuto delle rassicurazioni sul futuro. Jovic resterà, è Cabral a rischiare di più. Sull’esterno Orsolini piace molto da tempo, il suo contratto scade nel 2024 ma la società viola si libererà quasi sicuramente di uno fra Sottil e Ikonè. Openda può essere un profilo intrigante per l’attacco, ma servono 25 milioni: in Europa gli attaccanti ci sono ma i prezzi sono questi”.

Infine sul portiere e non solo: “Italiano ha chiesto rinforzi in tutti i reparti. La Fiorentina deve capire se può trovare un portiere più forte di Terracciano. Pradè? I dirigenti non sono in discussione per Commisso”.