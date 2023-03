Ceccarini: “Da Castrovilli a Igor, la Fiorentina presto dovrà pensare ai rinnovi contrattuali. La programmazione viola è annuale, mi aspettavo l’arrivo di qualche giovane di prospettiva”

Il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini si sofferma sulle situazioni di alcuni calciatori della Fiorentina vicini alla scadenza, ma non solo. Ecco le parole del giornalista e tifoso viola: “Confrontandomi con vari addetti ai lavori sul valore della squadra turca, se la Fiorentina ha giocato in quel modo contro il Milan, può conquistare la qualificazione contro il Sivasspor. In Anatolia si giocherà ad una certa altitudine ma niente di incredibile o particolare”.

Quindi ha aggiunto: “Sui rinnovi l’attenzione principale si concentra su Martinez Quarta, Igor, Castrovilli, Terzic e Amrabat. Per il marocchino c’è da capire cosa intenda fare il Barcellona, che lo segue da vicino. Per Castrovilli si va verso un rinnovo fino al 2026. Mi aspettavo un’accelerata da parte della Fiorentina che finora non c’è stata su tutti questi giocatori. Pradè aveva parlato di febbraio come mese deputato ai rinnovi. Blindando certi giocatori la Fiorentina avrebbe maggiore forza sul mercato. Milenkovic, Martinez Quarta e Igor sono tre belle alternative per la Fiorentina e poi c’è da valutare Ranieri che ha dato una mano. Doveva essere l’ultima ruota del carro ed invece è stato utile”.

Infine conclude: “Vedo una Fiorentina che vuole programmare annualmente il proprio futuro. La squadra non è cresciuta benché siano arrivati alcuni giocatori. Mi sarebbe piaciuto vedere l’arrivo di qualche giovane di prospettiva come Vlahovic. In questo momento si vive di anno in anno”.