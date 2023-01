Ceccarini: “Dalla scelta di Italiano capiremo le intenzioni della Fiorentina sul portiere. Verissimo l’interesse del Leicester per Gonzalez, ma da qui a parlare di trattativa…”

Il consueto punto sul mercato della Fiorentina da parte di Niccolò Ceccarini a Radio Toscana spazia dai temi più caldi a tinte viola fino alla questione portiere: “Amrabat ha fatto un ottimo Mondiale, Gonzalez poteva essere campione del mondo, normale che siano i nomi più seguiti. Il Leicester è interessato all’argentino ed è verissimo, il club inglese cerca un’ala da tempo. Da qui a parlare di trattativa però la strada è lunga. L’intenzione della Fiorentina oggi è tenere entrambi i giocatori. Quando ci sono dei calciatori particolarmente corteggiati per cui può sempre arrivare la proposta irrinunciabile, serve essersi mossi prima e mi auguro che la Fiorentina lo abbia fatto, anche se non è mai facile a Gennaio. Non è semplice andare a sostituire due calciatori di questo tipo”.

Aggiunge Ceccarini: “Portiere? Dalla formazione di oggi di Italiano capiremo l’intenzione della Fiorentina. Martinelli ha un consenso generalizzato all’interno dello staff viola. Se Gollini oggi giocasse, può restare, se invece Italiano schierasse Cerofolini allora la storia si può chiudere. La Fiorentina potrebbe decidere però a questo punto di restare così, anche in caso di partenza di Gollini. Sono sorpreso su Benassi, anche nell’ottica di farlo andare via, non ho capito perché non venga mai convocato, essendoci le liste mobili fino al 31 di gennaio. Qualche buona prestazione da parte sua potrebbe permettere alla Fiorentina anche di attirare pretendenti per il giocatore”.