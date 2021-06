Ceccarini: “Difficile per la Fiorentina acquistare giocatori dal Napoli. Con Gattuso stanno sondando…”

Questo pomeriggio il giornalista di Tuttomercatoweb.com Niccolo Ceccarini, durante un collegamento con Radio Kiss Kiss per discutere dei movimenti di mercato in casa Napoli, ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue parole: “Il Napoli in questo momento sta cercando in primis un difensore centrale, un esterno sinistro, un centrocampista. In attacco anche Spalletti crede che la squadra sia a posto. In questa fase stanno valutando alcune cessioni. Potrebbero partire Koulibaly e Fabian Ruiz. Da monitorare la fascia sinistra con le condizioni di Ghoulam. Gattuso alla Fiorentina? Potenzialmente adesso molti giocatori del Napoli potrebbero avere la possibilità di vestire la maglia della Fiorentina. Va comunque tenuto conto che al momento per i viola è molto complicato acquistare giocatori dal Napoli. So di un forte interesse per Hysaj che, a meno di incredibili ribaltoni, a fine giugno si svincolerà a parametro 0. Per il centrocampo loro stanno andando forte per Sergio Oliveira del Porto. Politano piace a Gattuso ma mi sembra di intuire che la Fiorentina stia sondando altre opzioni sul mercato internazionale”.