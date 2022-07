Ceccarini: “Dodô farà visite ad inizio prossima settimana, è della Fiorentina. Terracciano per ora non si muove. Mezzala? Obiettivo è alzare il livello”

Il giornalista Niccolò Ceccarini a Radio Toscana effettua il suo consueto punto sul mercato della Fiorentina commentando le sorti di vari calciatori: “Terracciano-Lazio? So che il ragazzo ha la stima di Italiano. La Lazio sta pensando a Provedel dopo Maximiano. A Sarri il portiere viola piace non c’è ombra di dubbio, ma oggi la sensazione è che la Fiorentina si voglia tenere tutti e 3 i portieri su cui ha puntato: Rosati Gollini Terracciano. Se dovesse arrivare un’offerta cambierebbero gli scenari, bisogna aspettare, per ora non ci sono segnali. La Fiorentina si ritroverebbe solo con Rosati oltre a Gollini, e due portieri di livello servono per crescere. Ora ci sono due portieri con stesse possibilità di giocare e questo è importante”.

Ceccarini ha poi proseguito: “Dodô farà le visite tra lunedì e martedì e poi andrà a Moena per chiudere il ritiro, se poi si anticipasse, ancora meglio. Evidentemente ancora non c’è via libera definitivo, ma non c’è da preoccuparsi, è un giocatore della Fiorentina. Ikone? La Fiorentina lo ha pagato 15 milioni e dubito che per un’offerta inferiore possa partire. Non ho riscontri su una possibile cessione del francese. Dovrà lavorare per venire incontro alle richieste di Italiano, questo certamente, e migliorare”.

Infine il giornalista ha concluso: “Mezzala? Bajrami è il calciatore che per ingaggio è piaciuto facilmente raggiungibile ed accontentatile. Il suo costo è leggermente inferiore soprattutto a Luis Alberto per cui si credono ancora 30 milioni. La Fiorentina piazzerà un colpo con un giocatore forte in quella zona di campo. Ho percepito che l’obiettivo è salire di livello in quel ruolo, con un profilo di alta caratura”.