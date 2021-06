Ceccarini: “Domani può essere il giorno decisivo per Italiano alla Fiorentina”

Vincenzo Italiano è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. A confermarlo in questi minuti anche il giornalista e tifoso viola Niccolò Ceccarini, che su Twitter parla già di domani come giornata decisiva per concludere la trattativa. Questione di ore o al massimo di giorni dunque, e la Fiorentina avrò il suo allenatore per la prossima stagione.

Domani può essere il giorno decisivo per Italiano alla Fiorentina — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) June 20, 2021