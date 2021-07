Ceccarini: “Dopo tre anni di lotta per la salvezza può capitare che alcuni giocatori vogliano andarsene. La Fiorentina deve migliorare la sua rosa per rilanciarsi”

A TMW Radio il giornalista Niccolò Ceccarini ha risposto alla domanda di un ascoltatore sul perché i giocatori migliori finiscano sempre per volere lasciare la Fiorentina: “Gli ultimi tre anni, passati a lottare per la salvezza, sicuramente non hanno aiutato in questo senso. Mettiamoci poi qualche scelta sbagliata da parte della società e succede che qualcuno vuole andarsene, da ultimi Milenkovic e Pezzella“.

E poi ha aggiunto: “Bisogna ricordare che la Fiorentina è sempre stata a ridosso della zona Europa, è un club con un grande blasone nel calcio italiano. Oggi invece è una squadra che deve ripartire da zero e questo è l’anno giusto per farlo. I tifosi si augurano che Italiano ci riesca, ma per tornare a un certo livello la Fiorentina deve migliorare la sua rosa. Bisogna fissare alcuni punti come ad esempio capire se Amrabat resta, trovare un centrocampista d’ordine e trovare un sostituto di Lirola sulla destra”.