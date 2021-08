Ceccarini: “Godin obiettivo numero uno della Fiorentina se parte Pezzella”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, vuole capire quali sono le intenzioni della società nei suoi confronti e ha lanciato il proprio messaggio dopo la partita vinta in Coppa Italia dai viola.

Qualora venisse ceduto, i gigliati dovrebbero inserire un altro elemento in retroguardia. Chi? Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, il club di Commisso ha un giocatore in cima alle proprie preferenze: “Godin obbiettivo numero uno per la difesa se parte Pezzella“. Questo è quello che ha scritto su Twitter Ceccarini.

Il nome di Godin era già emerso ed è tornato alla ribalta nel corso di questa settimana, tanto che qualcuno aveva anche lanciato l’idea di un possibile scambio tra Fiorentina e Cagliari. Coinvolti Pezzella e, per l’appunto, l’ex Atletico Madrid e Inter.