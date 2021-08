Ceccarini: “Ho la sensazione che Vlahovic rimarrà alla Fiorentina. Rinnovo di Milenkovic? Un modo di prendere tempo”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio del rinnovo di Milenkovic: “L’alternativa a rinnovare per un solo anno era che il giocatore non firmasse, eventualità di fronte alla quale la Fiorentina ha preferito trovare una soluzione ponte in attesa di ulteriori sviluppi. D’altronde l’unica offerta era quella del West Ham che poi non è andata in porto, per cui entrambe le parti hanno deciso di prendere tempo”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Al di là delle parole di Commisso, ho la sensazione che Atletico Madrid e Tottenham non siano così avanti nel chiudere la trattativa. Riguardo al City, credo che abbia altri obiettivi e che quello per Vlahovic sia stato solo un sondaggio. Ad oggi sono più propenso, pur con grande cautela, a pensare che Vlahovic rimarrà alla Fiorentina firmando un contratto che prevede la clausola rescissoria”.