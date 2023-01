Ceccarini: “Il Bologna vuole fortemente Terzic ma rimarrà in viola, così come Bianco e Ranieri. Credo che Sirigu giocherà le sue partite e su Brekalo…”

Il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini a Radio Toscana spazia a 360 gradi sul mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole in entrata ed uscita: “Bianco non uscirà in questa sessione, l’agente Beppe Galli l’ha più volte ribadito. Anche in queste ultime ore ho avuto la conferma. E’ un 2002, non ha 17-18 anni, bisogno dare fiducia ai giovani avendo pazienza, facendoli sbagliare e imparare. L’importante sarebbe avere chiarezza sul da farsi coi ragazzi. Anche su Ranieri non si registrano movimenti, può rimanere. Terzic è richiesto fortemente dal Bologna ma non c’è la minima apertura della Fiorentina“.

Quindi ha aggiunto: “Occasioni? Ne ha parlato Barone ieri, ma non si è capito in quale settore del campo. Penserei all’attacco vista la situazione; quando si parla di occasione non si esce da un attaccante duttile. Le condizioni economiche non devono essere alte, ingaggio contenuto e non investimento importante. Mi ha fatto piacere sentir dire da Barone che la Fiorentina ha rifiutato l’offerta del Leicester e questo conferma quanto raccolto. Brekalo? La scorsa settimana c’era grande fiducia da parte della Fiorentina sull’arrivo del calciatore, mentre l’entourage era di tutt’altro avviso. Però è impossibile oggi poter escludere del tutto un’operazione, anche se certamente la trattativa non è calda”.

Infine Ceccarini conclude: “Sirigu è venuto molto motivato, a Napoli non avrebbe giocato perchè il titolare è Meret, portiere che stimo molto ed ha sofferto il ballottaggio con Ospina. Se a scelto Firenze è perchè ha la sensazione di giocarsi le sue chances: son convinto che qualche partita la farà. Porterà stimoli, ha esperienza e la formula fa capire che c’è volontà di proseguire con la Fiorentina. Mi piacerebbe vedere arrivare un giocatore funzionale per la Fiorentina in questi ultimi giorni, per riaccendere la squadra e l’ambiente, servirebbe. Spero che Italiano sappia risollevare una squadra in difficoltà, un po’ spenta. Penso che sul mercato siano stati fatti errori, tanti, ma non è tutto da buttare. Dodô sta rendendo al di sotto, idem Mandragora, ma serve un’analisi obiettiva”.