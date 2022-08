Ceccarini: “Il futuro di Milenkovic definito la prossima settimana, possibile un rinnovo con clausola”

Ancora una settimana per giungere alla chiusura del caso ma con una direzione presa ormai con una certa decisione dalle parti: tra Milenkovic e la Fiorentina dovrebbe essere matrimonio ancora lungo, come confermato da Niccolò Ceccarini. E in più potrebbe esserci una clausola, a lasciare aperta ogni soluzione anche in futuro:

