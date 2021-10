Ceccarini: “In estate la Fiorentina ha seguito Cabral, costava cinque milioni. Oggi ne vale trenta”

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Ceccarini, ha parlato di Fiorentina a Radio Toscana: “In questi giorni, se fossi stato nella società, avrei cominciato a guardarmi attorno per trovare il sostituto di Vlahovic. Al club viola piace Cabral, in estate costava tra i quattro e i cinque milioni di euro: su di lui c’era anche il Venezia, che poi ha scelto Henry. Oggi, dopo che è stato convocato in Nazionale, ne vale tra i venticinque e i trenta”.

Continua così Ceccarini: “L’errore vero della Fiorentina non è stato il mancato rinnovo del serbo, ma il non comprare un’alternativa valida. Lucca? E’ un discorso futuribile, non per l’immedato: la società lo segue, ma non ha ancora affondato il colpo. Una buona soluzione potrebbe essere Borja Mayoral“.