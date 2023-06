Ceccarini: “In questo momento Dia è il profilo più avanzato per l’attacco, ma la Salernitana vuole il doppio di quanto l’ha appena pagato”

L’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, è intervenuto a Radio Toscana per fare un aggiornamento sulle trattative più calde in casa Fiorentina:

“Milan su Amrabat? C’è stato un sondaggio, ma il club di Red Bird è impegnato su tante altre trattative. C’è anche il centrocampista marocchino della Fiorentina nella loro lunga lista, ma non è il primo”.

E ancora: “Italiano non lancia i giovani? Non è mai facile, con Bianco ci ha provato il mister ma potrebbe avere dei dubbi sui ragazzi della Primavera“.

Infine: “Boulaye Dia in questo momento è l’attaccante più avanti, anche se la Salernitana lo valuta 25 milioni dopo averlo riscattato per 12, ma con una contropartita si potrebbe fare. C’è la sensazione comunque che la Fiorentina stia lavorando sottotraccia per il centravanti. Potrebbero essere in fase di osservazione, anche se, Conference o meno, la squadra va rinforzata a prescindere. E la dirigenza questo lo sa“.