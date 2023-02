Ceccarini: “Italiano dovrà gestire bene Sirigu e Terracciano, ho fiducia in Bianco. Terzic merita più spazio, Cabral può arrivare a 15 gol. Col Verona serve vincere perchè…”

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini a Radio Toscana ha affrontato varie tematiche di casa Fiorentina, concentrandosi anche su alcuni singoli.

Ecco cosa ha detto il giornalista e tifoso viola: “Non è stato un sorteggio negativo, poi servirà conquistare la qualificazione sul campo come col Braga. Il Sivasspor è una squadra turca, il livello del campionato si è alzato ma la Fiorentina può giocarsela. Se prima ritenevo favorito il Braga, stavolta non sarà così. La Fiorentina non ha iniziato bene ma poi l’ha raddrizzata ed è un buon test in vista del Verona. Quella del Bentegodi è una gara da non sbagliare, andrebbe vinta per poi guardarsi indietro con tranquillità e togliersi il problema della classifica. Sono felice per Cabral, che ritengo un buon giocatore da 15 gol a stagione. Un rendimento alla Simeone, per intendersi. Con continuità e fiducia può fare bene. Non so se a Verona però rigiocherà Jovic. Io confermerei Cabral“.

Poi ha proseguito: “Arbitraggio? Mai vista una cosa del genere, ma spezzo una lancia a favore dell’arbitro. Ha sbagliato a non convalidare il gol della Fiorentina ma chi lo ha mandato al Var lo ha indotto all’errore. Un episodio che non si può vedere al Var, assolutamente sbagliata la scelta di richiamare il direttore di gara per una decisione a cui l’occhio umano non può arrivare.Mi è piaciuta la reazione della Fiorentina al doppio svantaggio. Chiudere 0-2 il primo tempo sarebbe stato negativo. La squadra avrebbe potuto sciogliersi dopo i due gol ed invece è rimasta bene in campo riuscendo a ribaltare il risultato. Ora serve una svolta, la squadra mi sembra più spigliata. Per dire però che la squadra sta guarendo serviranno altri risultati, servirà confermarsi”.

Infine su alcuni singoli: “Sirigu? Ha preso un gol in cui era coperto e anche sul secondo gol non so quante responsabilità gli si possano dare. In occasione della prima rete il portiere viola è coperto dal calciatore del Braga. E’ un portiere sereno, tranquillo, ha grandissima esperienza. Bianco? Per lui non è facile, dopo le partite con Monza e Sassuolo è tornato a giocare ieri e non è semplice. Ho fiducia in entrambi i giocatori. Vedremo se Sirigu sarà il portiere delle Coppe della Fiorentina o se potrà avere spazio anche in campionato, o se invece sarà Terracciano a giocare. E’ fondamentale che i due portieri sappiano già quale sarà la loro gestione. Terzic meriterebbe a mio avviso maggiore considerazione”.