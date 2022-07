Ceccarini: “Jovic è un autentico capolavoro Ramadani-Fiorentina. Il club viola sta investendo tanto a titolo definitivo. Su Zurkowski…”

Niccolò Ceccarini è stato il primo a paventare la possibilità di un arrivo a titolo definitivo di Jovic alla Fiorentina. A Radio Toscana il giornalista da sempre vicino alle vicende gigliate ha commentato le trattative più calde a tinte viola: “Dodô è un’operazione importante, firmerà per 5 anni. Il calciatore è ancora in Brasile. Dalla prossima settimana sarà disponibile, arriverà a Moena, ci sono dei tempi tecnici. Obiettivo della Fiorentina è portarlo il prima possibile da Italiano. Jovic è in arrivo, Mandragora già fatto, Gollini arriva nel weekend. Sono 4 acquisti di livello. Dodô percepirà 1.5 milioni di euro. La Fiorentina prende 4 calciatori dei quali ben 3 definitivi, solo Gollini arriva in prestito con diritto. Importante l’investimento della società. Lo Shakhtar è venuto incontro alla Fiorentina, non voleva creare problemi a ragazzo, che aveva accettato la Fiorentina, così dopo un ulteriore piccolo sforzo i due club si sono trovati. Il giocatore può ancora fare tanto, De Zerbi lo ha utilizzato, gli piaceva molto, la sua filosofia è simile a quella di Italiano”.

Ceccarini ha poi aggiunto: “Il capolavoro resta Jovic, autentico capolavoro Ramadani-Fiorentina. Una formula particolare. Se parte Milenkovic serve un titolarissimo, non si può sbagliare operazione. Nonostante la crescita sostanziale di Igor e la presenza di Martinez Quarta, che sembra non poter essere un titolare ma son convinto potrà dare un gran contributo. Ramadani parla con i club che potrebbero aver bisogno di un centrale di altissimo livello. Inter in pole position se esce Skriniar, la Juve se vende De Ligt Ho la sensazione che Zurkowski non resterà, anche se la Fiorentina ha detto di volerlo vedere, ed arriverà una mezzala”.