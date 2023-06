Ceccarini: “Jovic resterà in viola e arriverà un altro esterno. Servono riflessioni su Sottil ed Ikone, Italiano ha fortemente voluto la Fiorentina e Saponara…”

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha fatto un’ampia panoramica per quanto concerne il calciomercato della Fiorentina e le varie situazioni di tanti singoli della rosa gigliata. Ecco cosa ha detto a Radio Toscana: “Saponara sarebbe felicissimo di rimanere se avesse opportunità, è grato e sta bene a Firenze. Però si deve essere in due e per il momento non ci sono stati contatti, nessuna offerta di rinnovo. Da capire se ci sia da qui a breve la volontà della Fiorentina per proseguire”.

“Serve capire cosa si farà sugli esterni. Ci sono Kouame, adattato, non è il suo ruolo, gli mancano certe caratteristiche. C’è Sottil, su cui è necessaria una riflessione sul puntarci o no. Può avere anche un valore di mercato. Quindi Ikone, che non ha mai avuto tanti gol nelle corde. Si è un po’ adattato anche lui. In caso di offerta importante, credo la si possa prendere in considerazione. Ci sono poi Gonzalez e Brekalo. La Fiorentina lo prenderà un altro esterno, non so se sarà Orsolini, ma un calciatore serve per aumentare il peso offensivo ed i numeri. La squadra però serve sia ritoccata in ogni settore. Italiano ha fortemente voluto la Fiorentina ed è stato convinto dalla società, portandosi dietro sensazioni positive ed ottenendo garanzie di rinforzi”.

“Igor partirà e servirà un difensore più forte, lo stesso vale per Amrabat che andrà via. Da capire che tipologia di centrocampista la Fiorentina voglia andare a prendere. Si è passati da Torreira ad Amrabat ed ora va capito se si sceglierà un regista o un altro tipo di giocatore. A me risulta che Jovic resti, se il serbo rimane con Cabral ci vuole un esterno d’attacco forte che porti tante rete e completi il tridente con Gonzalez. Proverei a prendere Milik se si cercasse un centravanti. Nzola? La retrocessione dello Spezia ne abbassa il costo del cartellino, è un buon giocatore ma se si vuole spendere una cifra di un certo tipo e migliorare, andrei a fare all-in su altri profili”.

“La vicenda di Castrovilli è strana. Il calciatore ha un ingaggio importante, di circa 2 milioni e mezzo. Dall’entourage al momento non arrivano risposte. Io avrei provato a rinnovarlo durante il periodo in cui era infortunato, e penso sarebbe stata la cosa migliore. Non so se la questione sia ferma per i dubbi di una delle due parti. Non ci sono risposte al riguardo al momento. Sarebbe possibile anche procedere con un ‘rinnovo-ponte’ per poi definire più avanti la situazione”.