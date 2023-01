Ceccarini: “La Fiorentina è a un passo da Brekalo. Operazione in chiusura”

A Radio Toscana interviene nuovamente Niccolò Ceccarini che dà un aggiornamento in tempo reale di mercato per la Fiorentina: “Operazione in chiusura: Brekalo alla Fiorentina. Aggiornamenti dell’ultimo ora danno l’operazione come in chiusura con grande margine”.

Previste novità nelle prossime ore: la pista si riapre improvvisamente dopo lo stop comunicato anche dal procuratore Bara, agente del croato del Wolfsburg ora la chiusura pare ad un passo.