Ceccarini: “La Fiorentina insiste per Arthur Cabral, ma occhio ad altri due profili per l’attacco viola”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha aggiornato la situazione sulla ricerca di un attaccante sul mercato da parte della Fiorentina. La società viola starebbe continuando a spingere per Arthur Cabral, punta brasiliana del Basilea classe 1998 con il contratto in scadenza nell’estate del 2023. Il giocatore in questa stagione ha giocato 24 partite segnando ben 23 gol. Da tenere in considerazione però altri due profili per il reparto offensivo viola: Gianluca Scamacca e Borja Mayoral.

