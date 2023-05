Ceccarini: “La Fiorentina vuole trattenere Jovic almeno un altro anno, il serbo è tecnicamente il miglior giocatore viola. Brekalo giocherà titolare in finale di Coppa Italia”

Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana soffermandosi su varie tematiche viola. Ecco le parole del giornalista: “Ho visto una Fiorentina non buona nel primo tempo poi la Samp è crollata dopo il gol di Castrovilli. Tante note positive, soprattutto dodo. Il brasiliano sta entrando sempre più nel mondo fiorentina. I tanti punti di distacco si sono visti sempre più. L’ottavo posto deve continuare ad essere un obiettivo anche solo per evitare gara Coppa Italia ad agosto. Non possiamo poi sapere se la Juventus sarà penalizzata. E’ bene non lasciare niente di intentato e non avere niente da rimproverarsi. La Fiorentina ora è attesa da una sfida più difficile di quella che sembra col Basilea, prima della finale di Coppa Italia con l’Inter“.

“Chiaro che da Jovic ci si aspettano i gol, la notizia che ribadisco anche oggi è che da ciò che ho percepito molto probabilmente il serbo resterà alla Fiorentina almeno un altro anno. Ormai farlo giocare da centravanti non è soluzione tattica migliore. Serve trovare un modo diverso per fargli avere maggiormente il pallone a disposizione. Italiano potrebbe farlo giocare o al fianco o subito dietro la prima punta; nel gioco viola c’è solo questa soluzione. Tecnicamente è il giocatore più forte della Fiorentina, col pallone fa quello che vuole. Deve mettersi al servizio della squadra, se avesse più velocità, sarebbe un giocatore straordinario ma deve dimostrarlo sul campo. Proprio per questo la Fiorentina vorrebbe valutarne una permanenza per capire se il calciatore possa avere margini di crescita”.

“Credo che Brekalo in questo momento stia venendo gestito dalla Fiorentina. Credo che il croato giocherà in finale di Coppa Italia nel tridente con Cabral e Gonzalez. Il classe ’98 ex Wolfsburg è il più incisivo. Visti gli impegni ora il tecnico viola lo sta preservando per gli impegni più importanti. Alla Fiorentina servono più gol in avanti, ma dipende dalle valutazioni che farà la dirigenza viola, mancano gol nel reparto offensivo. Per Nzola so che non ci sono trattative in corso tra Fiorentina e Spezia, può però esserci un interesse. Sabiri penso che possa giocare mezzala nel centrocampo di Italiano“.