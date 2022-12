Ceccarini: “La Fiorentina vuole valutare Bianco e ha bloccato momentaneamente la sua partenza”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana delle possibili mosse della Fiorentina: “Sono convinto che la dirigenza starà attenta alle occasioni che potrebbero capitare. Magari non si metteranno a fare nomi a tavolino, piuttosto potrebbero aspettare che venga fuori qualche giocatore da prendere al volo. Per il resto non credo ci sia molta voglia di mettere mano a questa rosa. La novità è che in questo momento la Fiorentina ha bloccato la cessione di Bianco, che nelle amichevoli ha fatto molto bene. Poi può darsi che parta lo stesso, però al momento Italiano e la società vogliono valutare con calma se esiste la possibilità di una sua permanenza”.