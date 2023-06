Ceccarini: “La Juentus non riscatterà Milik, che tornerà al Marsiglia. Tra le opzioni c’è anche la Fiorentina, che il prossimo anno…”

Nel suo editoriale per tuttmercatoweb.com, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante della Juventus Milik, che in passato è stato cercato anche dalla Fiorentina e che, ancora adesso, non sembra essere passato di moda in casa viola. Queste le sue parole:

“Milik non verrà riscattato. L’anno scorso la società bianconera aveva raggiunto un’intesa per un acquisto a titolo definitivo a 7 milioni. Milik rientrerà così al Marsiglia. Resta da capire quale sarà ora il suo futuro. La Juventus potrebbe anche tentare di fare un’offerta più bassa al club francese ma attenzione anche alla Lazio. Sarri lo conosce bene (lo ha avuto a disposizione a Napoli) e per i biancocelesti sarebbe un’ottima soluzione per rafforzare l’attacco e dare così un cambio a Immobile visto anche l’importante impegno in Champions League. Milik tra l’altro è un’idea anche per la Fiorentina, che nella prossima stagione deve migliorare il suo settore offensivo”