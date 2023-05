Ceccarini: “La valutazione di Dia è raddoppiata, la Fiorentina è interessata ma la pista Premier potrebbe essere la più concreta”

Un estratto dell’editoriale di Niccolò Ceccarini su Tmw, in cui l’esperto di mercato parla anche di Dia in ottica Fiorentina:

“Infine un approfondimento su Dia. L’attaccante senegalese verrà riscattato dalla Salernitana per 12 milioni di euro. Con 15 gol e 6 assist la sua valutazione è più che raddoppiata. Inter e Fiorentina sono interessate ma la pista estera (Inghilterra in primis) alla fine potrebbe essere quella più concreta in caso di cessione”.