Ceccarini: “L’alternativa a Vlahovic andava presa in estate. Se fossi stato nella Fiorentina, avrei gestito così la vicenda”

L’esperto di mercato Nicolò Ceccarini ha commentato la notizia del mancato rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina.

Ecco le sue dichiarazioni: “Avevamo un po’ annusato che la situazione potesse terminare così. La società ha proposto l’accordo prima del ritiro di Moena, aumentandola poi nel corso delle settimane. Commisso ha quindi deciso di fare quest’annuncio, in mancanza di una risposta da parte del giocatore e del suo entourage. Allo stato attuale, la Fiorentina non ha un’alternativa al serbo: andava presa nel mercato estivo, ma così non è stato. Se ci fosse già stata in rosa, sarebbe stata sicuramente più tranquilla. Il ragazzo ha già l’accordo con un’altra squadra? Non ho la certezza, ma quel che è certo è al suo procuratore è stato prospettato un ingaggio più alto di quello offerta da Commisso. Altrimenti, Vlahovic avrebbe firmato il rinnovo”.

Continua così Ceccarini: “Come può uscirne la Fiorentina da questa situazione? Vedendo quello che è accaduto, io sarei stato più tranquillo mettendo da parte la situazione. A dicembre, avrei preso un altro attaccante forte e soltanto dopo mi sarei seduto al tavolo con Vlahovic e il suo procuratore. Adesso, però, non facciamoci del male da soli: Vlahovic deve giocare, anche perché in attacco c’è solo lui. Non creiamo una situazione negativa, anche se capisco che questa situazione non piaccia ai tifosi. Belotti? Può essere un’opportunità per la Fiorentina, visto che non sta discutendo il rinnovo e il contratto scade a giugno: oltre a lui, ci sono anche Scamacca e Lucca. Vorrei che la società scandagliasse anche il mercato estero, perché ci sono dei profili di livello che possono arrivare a cifre ridotte”.