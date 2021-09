Ceccarini: “L’ammonizione a Bastoni ci stava, ma Gonzalez non deve reagire così. Sul risultato finale…”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha commentato la partita di ieri a TMW Radio: “Nico Gonzalez è un grande calciatore, ma ieri ha commesso un’ingenuità importante. Ha applaudito più volte, addirittura i giocatori dell’Inter lo hanno portato via evitando qualcosa di peggio”.

E poi ha aggiunto: “Un giocatore come lui non può fare queste cose, anche perché qualora fosse volata qualche parola di troppo le giornate di squalifica potrebbero essere tante. Capisco volesse l’ammonizione per Bastoni, che ci stava tutta, ma non può reagire così. In ogni caso sono sicuro che imparerà dal suo errore. Quanto al risultato finale, considerando il valore dell’Inter avrei firmato per il pareggio”.