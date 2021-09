Ceccarini: “L’Atletico si è arreso davanti alla resistenza della Fiorentina ma anche alla volontà di Vlahovic. Pronti 4 milioni per lui…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Vlahovic e del suo rinnovo ancora latente con la Fiorentina:

“Infine Vlahovic. La forte punta centrale serba ha mostrato di essere molto coinvolto nel progetto viola. Nell’ultimo mercato le sirene non sono mancate. L’Atletico Madrid ha sferrato un assalto deciso ma poi si è dovuto arrendere non solo di fronte alla resistenze della Fiorentina ma anche alla volontà del giocatore. Dusan ha scelto di rimanere a Firenze ma ora la partita fondamentale diventa quella per il rinnovo. La società viola è pronta a mettere sul piatto della bilancia più un ingaggio di 4 milioni di euro con una clausola rescissoria intorno ai 70. Presto potrebbero esserci novità”.