Ceccarini: “Le scelte tattiche di Italiano limitano il tridente della Fiorentina. A gennaio servono tre giocatori”

Il giornalista ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, ha commentato a Radio Toscana la sconfitta della Fiorentina contro il Venezia.

Queste le sue parole: “Ci sono due modi di valutare questa prestazione: continuiamo a stare troppo alti con la difesa e per quanto riguarda l’attacco, bisogna essere un po’ meno offensivi. Nico Gonzalez è velocissimo, così come Sottil mentre Vlahovic ha bisogno di spazi. Se Italiano decide di attaccare così in alto i portatori di palla avversari, limita l’efficacia del tridente. Il problema di ieri mi è parso il ritmo: se fosse andata più veloce, la Fiorentina avrebbe creato pericoli maggiori al Venezia. Quella di ieri è stata senza dubbio la peggior prestazione stagionale”.

Continua così Ceccarini: “Mi sembra abbastanza chiaro che a gennaio servono tre giocatori: due attaccanti e un esterno d’attacco. Poi non è detto che Commisso li prenda, ma è indubbio che la Fiorentina ne ha bisogno. A Italiano dobbiamo dare il merito di aver rivitalizzato una squadra che nella passata stagione era totalmente impaurita: ora, la Fiorentina deve assestarsi e non essere troppo ultraoffensiva”.